UFFICIALE: Modena, separazione con Lauria e altri tre calciatori

© foto di Giovanni Padovani

Il Modena F.C. 2018 comunica di aver assecondato le richieste relative all’imminente sessione di apertura delle liste di trasferimento dei calciatori dilettanti avanzate da parte dei seguenti tesserati:

Fabio Lauria (attaccante classe 1986) verrà lasciato libero di trasferirsi in un’altra Società

Riccardo Pettinà (difensore classe 1999) si trasferisce al Montebelluna;

Bartolomeo Lo Bello (difensore classe 1999) si trasferisce al Campobasso;

Simone Massaroni (difensore classe 2000) ha fatto ritorno alla Fermana.

I giocatori interessati hanno già salutato il gruppo di mister Luigi Apolloni, in attesa dell’apertura delle liste di trasferimento che avverrà il 1 dicembre.

La Società ringrazia Fabio, Riccardo, Bartolomeo e Simone per l’impegno e la serietà profusi indossando la maglia canarina, e porgono loro un caloroso augurio per il futuro.