UFFICIALE: Modena, tesserato l'albanese Troqe

Dalle movenze ricorda, e parecchio Henry, ma l'olandese Ryan Gravenberch gioca qualche mentro più indietro, come fantasista e creatore dell'azione: così l'ha impostato l'Ajax, che di rado si sbaglia riguardo i giovani talenti. Non a caso, il classe 2002 è diventato il giocatore più...

Serie B, il Foggia batte il Padova in rimonta. Risultati e classifica

Le pagelle del Padova - Ravanelli invalicabile, attacco in ombra

Pescara, Monachello in dubbio per Padova

Hellas Verona, lesione al bicipite femorale per Almici

La Gazzetta dello Sport: "Palermo, via Tedino, torna Stellone"

Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Venturato. Multa per il Brescia

Spezia, sirene dall'estero per l'attaccante Okereke

Crotone, i convocati di Stroppa: out Cuomo, rientrano in quattro

Spezia, elongazione al bicipite femorale per Pierini

Carpi, scarico per i calciatori utilizzati a Perugia

Modena F.C. 2018 comunica di aver ottenuto dalla F.I.G.C. la necessaria autorizzazione al tesseramento del calciatore albanese Erik Troqe , classe 2002, per la stagione 2018/2019.

