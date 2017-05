UFFICIALE: Montevarchi, Rigucci confermato sulla panchina

Fonte: www.aquilamontevarchi.it

© foto di Federico De Luca

L’Allenatore che guiderà il Montevarchi nel prossimo Campionato di Serie D sarà Atos Rigucci!!!

La Società ed il DS Rosadini, senza nessun indugio e con grande fiducia e feeling con il Mister, al quale va il grande merito di aver riportato in maniera trionfale la Squadra Rossoblu in Serie D, ha confermato Rigucci alla guida della prima squadra per il prossimo Campionato 2017-18.

Atos con sinergia di intenti e grande entusiasmo, porterà avanti il progetto della Società.