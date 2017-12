UFFICIALE: Oltrepo' Voghera, panchina affidata a Guaraldo

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

Mauro Guaraldo, 43 anni, è il nuovo allenatore dell'Oltrepo' Voghera (serie D. girone A). Subentra ad Andrea Balestra, del quale era suo collaboratore in seconda. La scorsa stagione ha guidato la squadra durante il periodo di squalifica di Giovanni Fasce: in tre partite ha collezionato 7 punti fornendo il suo contributo alla salvezza della squadra. In precedenza è stato allenatore del settore giovanile di Sampdoria e Alessandria.