UFFICIALE: Pro Sesto, promosso Parravicini in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La S.S.D. Pro Sesto, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2017/2018 a Francesco Parravicini, ex calciatore biancoceleste e già allenatore della Juniores Nazionale. Parravicini si avvarrà della collaborazione, come allenatore in seconda, di mister Stefano Di Gioia.