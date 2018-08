UFFICIALE: Reggio Audace, dal Venezia arriva Cigagna

LECCE, voto: 6,5 Giudizio Per una neopromossa il diktat fondamentale è quello di centrare il prima possibile la salvezza. Per riuscirci la strada migliore è quella di corredare la rosa di elementi che conoscano bene la categoria. Questa è la strada che ha intrapreso il Lecce di...

Le pagelle al mercato - Benevento, rosa esperta per tornare in A

Lecce, tutti pazzi per Saraniti: è lotta per avere il bomber

Brescia il comunicato del club: "Squadra venerdì in campo"

Le pagelle al mercato - Cosenza, in equilibrio fra passato e futuro

Spezia, Angelozzi: "Mercato ambizioso come questa proprietà"

Le pagelle al mercato - Crotone, Ursino a caccia di talenti per il rilancio

Cremonese, ecco Emmers: "Ho preferito l'Italia per continuare a crescere"

Serie B e C senza presente né futuro. E la A rimane a guardare

Ascoli, nota del club: "Regolarmente in campo contro il Cosenza"

Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

Le pagelle al mercato - Hellas, la favorita per la vittoria finale

Serie B, disposto il minuto di silenzio per le vittime di Genova

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia comunica di aver trovato l'accordo con la società Reggio Audace (la nuova Reggiana) per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del difensore classe '99 Emanuele Cigagna .

