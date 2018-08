UFFICIALE: Reggio Audace, tesserato il centrocampista Staiti

Nuovo acquisto in casa Reggio Audace. La neo-nata società di Reggio Emilia, che rinasce dalla D sulle ceneri della Reggiana, ha comunicato l'arrivo di Lorenzo Staiti. Ecco la nota:

"Benvenuto Lorenzo Staiti! L’ex capitano di Virtus Entella e Feralpisalò, mezzala classe 1987 con alle spalle una sostanziosa carriera in Serie B e in Serie C, è un nuovo giocatore granata".