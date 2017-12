UFFICIALE: Rimini, esonerato il tecnico Muccioli

Fonte: http://www.riminifc.it

Il Rimini F. C. rende noto che il signor Simone Muccioli è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

A mister Muccioli il ringraziamento per la dedizione e la passione con le quali ha svolto il proprio lavoro in questi mesi e l’augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni.

Il nuovo allenatore verrà presentato domani nel corso di una conferenza stampa.