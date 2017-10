UFFICIALE: Rimini, il difensore Gabrielli lascia i romagnoli

Fonte: http://www.riminifc.it

Le strade del Rimini F. C. e di Mattia Gabrielli si separano. Di comune accordo con il club, il giocatore (21 le presenze in maglia a scacchi nello scorso campionato e una rete realizzata) ha scelto di lasciare il biancorosso con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità, e recuperare pienamente la condizione, dopo l’infortunio patito al crociato del ginocchio destro all’inizio dello scorso mese di marzo. A Mattia, professionista esemplare in campo e fuori, il Rimini F. C. tutto augura le migliori fortune personali e professionali.