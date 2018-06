UFFICIALE: Savona, il nuovo allenatore è Grandoni

Fonte: savonafbc.it

© foto di Federico De Luca

Il Savona comunica di aver affidato la guida Tecnica della Prima Squadra al Sig. Alessandro Grandoni. Nato a Terni il 22 luglio 1977, da Professionista, in carriera, ha collezionato complessivamente 227 presenze e 3 reti in Serie A e 149 presenze in Serie B con le maglie di Lazio, Sampdoria, Torino, Modena e Livorno.

Da allenatore ha guidato i Giovanissimi e gli Allievi Nazionali della Fiorentina, prima di approdare alla Primavera del Pisa. Lo scorso anno, subentrando a Stagione in corso, proprio nel match di andata con il Savona, ha raggiunto la salvezza con lo Scandicci, che militava nel Girone E, del Campionato di Serie D.