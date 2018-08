UFFICIALE: Savona, preso il terzino Tidjane Corbier

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Rinforzo sull'out destro per il Savona. E' stato ingaggiato Tidjane Corbier (19), esterno basso francese di origini senegalesi. Acquisito dal Bari circa un anno fa, Corbier è poi andato in prestito per sei mesi al Taranto in serie D, collezionando sei presenze.

Dopo il fallimento dei Galletti, ora firma un contratto annuale con il club biancoblù.