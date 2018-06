UFFICIALE: Taranto, accordo raggiunto con il centrocampista Manzo

Importante vittorie della Danimarca che nella seconda gara del gruppo B ha battuto di misura il Perù. A decidere il match la rete di Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia che al 14esimo del secondo tempo ben imbeccato da Eriksen ha battuto Gallese. Partita sfortunata per la squadra...

Napoli, Gazzetta: "Spunta Cech in prestito per un anno"

Roma, Il Messaggero: "Nomina per lo stadio, Raggi dai pm"

Portogallo-Spagna, "Amara" a Madrid; "Vibrante" in Catalogna

La Stampa: "Ronaldo, è subito show. La Spagna però non cade"

Frosinone-Palermo, Gazzetta: "E' una notte per la storia"

Il Resto del Carlino: "Dimarco per un Bologna più giovane"

Siena-Cosenza per la B, Gazzetta: "Sfida che diventa romanzo"

Il Taranto, attraverso il proprio sito, comunica che in data odierna è stato raggiunto un accordo con il calciatore Stefano Manzo per la stagione sportiva 2018/19. L’esperto centrocampista classe ’90 nel corso della carriera ha vestito le maglie di Gavorrano, Rapallo Bogliasco, Turris, Neapolis, Isernia, Olympia Agnonese e Vastese, militando nella Cavese nell’ultima stagione appena trascorsa dove ha collezionato trentuno presenze e siglato cinque reti.

