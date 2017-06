UFFICIALE: Taranto, Cozza è il nuovo tecnico del club

Fonte: ufficio stampa Taranto

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il Taranto FC 1927 comunica di aver trovato l’accordo con l’allenatore Francesco Cozza per la conduzione della guida tecnica della prima squadra per la stagione 2017/2018.

Cozza, nato a Cariati in provincia di Cosenza il 19 gennaio del 1974, nel corso della sua carriera di allenatore ha guidato Catanzaro, Pisa, Reggina e buon ultima il Sicula Leonzio ottenendo la promozione dalla serie D alla Lega Pro nella stagione appena conclusa.