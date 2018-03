UFFICIALE: Taranto, Luigi Volume sollevato dall'incarico

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Luigi Volume lascia il Taranto. Lo comunica una nota del club in cui si precisa che il responsabile dell'area tecnica rossoblù è stato sollevato dall'incarico "nell’ambito della riorganizzazione e della ristrutturazione societaria". A Volume, continua il comunicato, "va riconosciuto l’impegno e la dedizione dimostrata nell’allestimento dell’attuale organico ed il lavoro appassionato ed instancabile profuso in questi mesi, nella certezza che le sue qualità verranno in futuro valorizzate come egli merita".