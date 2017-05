UFFICIALE: Treviso, in panchina arriva Alessio Pala

Fonte: http://www.calciotreviso.com

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

La società A.C.D.TREVISO comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Mr. Alessio Pala.

Nato il 31-08-1965 a Bergamo,il nuovo allenatore ha raggiunto l’accordo sulla base di un progetto triennale e da oggi fa parte a tutti gli effetti del sodalizio biancoceleste.

Luogo ed orario della conferenza stampa di presentazione, verranno comunicati successivamente.

Tecnico in possesso del patentino Uefa Pro ed Allenatore Professionista di Prima Categoria, (può allenare in Serie A e in tutta Europa),ha collezionato ottimi successi guidando le giovanili dell’Atalanta vincendo, coi nerazzurri, due volte il titolo di Campione d’Italia Allievi Nazionali nelle stagioni 2001-2002 e 2004-2005. Si è trasferito all’Albinoleffe,prima come responsabile del settore giovanile e in seguito come tecnico della prima squadra in Serie B e in Lega Pro.

Nel corso della sua carriera, ha lanciato nei massimi palcoscenici calcistici giocatori del calibro di Montolivo,Pazzini,Rolando Bianchi,Padoin,Valoti, Motta, Gabbiadini, Zaza, il “gallo” Belotti,e il compianto PierMario Morosini.