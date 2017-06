UFFICIALE: Triestina, Sannino è il nuovo allenatore

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Triestina Mauro Milanese ha annunciato in conferenza stampa la nomina di Giuseppe Sannino come nuovo tecnico del club alabardato: “Ci tenevo tanto a convincerlo a venire con noi, il fatto che sia qui mi riempie di orgoglio. A Sannino abbiamo fatto un biennale così come ai suoi collaboratori proprio per stabilizzarci. Ringrazio anche Andreucci, perché se siamo qui è anche merito suo. - conclude Milanese come riporta Trivenetogoal.it - Per quanto riguarda il ripescaggio, il Latina è già fallito, il regolamento è stato modificato, se non sbagliamo la domanda il posto dovrebbe essere nostro".