UFFICIALE: Varese, si è dimesso Iacolino

Varese Calcio comunica che il signor Salvatore Iacolino ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Prima squadra.

“Voglio ringraziare la società che mi ha cercato e voluto, in particolar modo Paolo Basile, persona splendida con la quale ho un ottimo rapporto; ringrazio la tifoseria che non ha fatto mai mancare il suo supporto, i ragazzi, lo staff e la stampa. Per me è stato davvero un onore allenare in questo club cui auguro le migliori fortune”. Queste le parole di mister Iacolino.

Il Varese calcio ringrazia per il lavoro svolto mister Iacolino e comunica che la squadra sarà affidata al sig. Paolo Tresoldi che domani guiderà il suo primo allenamento alle 14.30 al Franco Ossola.