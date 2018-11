Uragano Bari. Tre gol e spettacolo davanti a 600 spettatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura del nuovo Bari in Serie D parte con il piede giusto sul campo di una delle possibili rivali per la promozione come il Messina. La squadra pugliese, seguita da 600 tifosi, ha infatti inflitto un netto 0-3 alla compagine siciliana con l'ex Foggia Floriano a segnare il primo gol ufficiale della stagione dei biancorossi, seguito poi da Simeri e infine Pozzebon. Un vero e proprio uragano, come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, che vince e diverte il pubblico facendo aumentare ulteriormente l'attesa per l'esordio al San Nicola contro la Sancataldese.