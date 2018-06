Varese, Benecchi è il nuovo proprietario. Fallimento evitato

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Nonostante la retrocessione in Eccellenza il Varese non fallirà. Nella giornata di ieri infatti è stato siglato il passaggio societario da Paolo Basile a Claudio Benecchi. “Claudio Benecchi - si legge nella nota arrivata a sigillare l’operazione riportato da Il Giorno - comunica di aver rilevato, nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, tutte le quote del Varese Calcio, ricevendo il 20 per cento del club da Paolo Basile e l’80 per cento dalla Forva Srl e dando così vita al nuovo corso della società biancorossa”. La nuova proprietà potrebbe chiedere adesso il ripescaggio in Serie D.