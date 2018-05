Vibonese, sono 29 risultati utili di fila: eguagliato l'Akragas, record in D

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

E sono 29. Non è la lotta scudetto, ma in Serie D, girone I, c’è una lotta al vertice tra le più serrate d’Italia. Con un record fresco fresco: quello della Vibonese. Il successo contro l’Isola Capo Rizzuto è infatti il ventinovesimo risultato utile consecutivo per la squadra calabrese. Una cosa impensabile, tornando agli inizi di una stagione molto travagliata. Un pezzo di storia per la Serie D: con questa striscia positiva la Vibonese ha infatti eguagliato quella dell’Akragas, che finora deteneva il primato della migliore serie di risultati utili consecutivi della competizione. Ora, ai ragazzi di Nevio Orlandi non resta che migliorarsi: la sfida alla Santacataldese può valere il 30° risultato utile consecutivo, e poi chissà. La Vibonese viaggia infatti a 73 punti, gli stessi del Toina che all’ultima di campionato ha la delicata sfida diretta in casa della Nocerina. Un record, e magari una promozione: a Vibo Valentia sono pronti a iscriversi agli annali della Serie D.