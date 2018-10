23° giallo stagionale per Felipe Melo: "Volevo essere come Sergio Ramos"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ammonizione numero 23 per l'ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo in questa stagione. Un traguardo negativo, sul quale il centrocampista brasiliano ha scherzato su dopo la sfida vinta dal suo Palmeiras contro il Cruzeiro (3-1): "Volevo essere come Sergio Ramos. Ammonito, ammonito, ammonito e poi campione in Champions e campione del mondo. Questo era il mio obiettivo (ride, ndr). Accetto le critiche, le analizzo e cerco sempre di migliorarmi". Lo riporta Globoesporte.