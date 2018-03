Adriano e il possibile ritorno in campo: "Lavoro per tornare in forma"

© foto di Imago/Image Sport

Adriano vuole tornare a giocare. E' stato lo stesso calciatore a confermarlo a Live Soccer Tv: "Stiamo ancora parlando, vediamo come andranno le cose. Va tutto bene, non solo i tifosi, ma anche la mia famiglia mi sta sostenendo per questo ritorno. Sono ancora un po' fuori forma, sto cercando di mantenere un peso decente. Lavorerò su questo per tornare il prima possibile". Sono due i club interessanti al suo ritorno: il Gremio e il Flamengo.