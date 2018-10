Argentina, 31 convocati. Out Higuain, ci sono 6 "italiani" tra cui De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato una lista di 31 convocati in vista delle amichevoli contro l'Iraq (12 ottobre) e Brasile (16 ottobre. Entrambe le sfide verranno giocate in Arabia Saudita, precisamente a Riyad e Gedda. Non c'è Gonzalo Higuain, così come Leo Messi, come già preventivato. Presenti sei "italiani" con la sorpresa Rodrigo de Paul.

PORTIERI: Romero (Manchester United), Rulli (Real Sociedad), Armani(River Plate)

DIFENSORI: Otamendi (Manchester City), Funes Mori (Villarreal), Pezzella (Fiorentina), Kannemann (Gremio), Foyth (Tottenham), Tagliafico (Ajax), Franco (Independiente), Saravia (Racing Club)

CENTROCAMPISTI: Ascacibar (Stoccarda), Paredes (Zenit), Lo Celso (Betis), Vazquez (Siviglia), De Paul (Udinese), Pereyra (Watford), Salvio (Benfica), Cervi (Benfica), Battaglia (Sporting CP), Acuna (Sporting CP), Meza (Independiente), Palacios (River Plate)

ATTACCANTI: Pavon (Boca Juniors), G. Martinez (River Plate), Dybala (Juventus), Icardi (Inter), L. Martinez (InterA), Correa (Atlético de Madrid), Simeone (Fiorentina)