Argentina, Almiron esce allo scoperto: "Pronto per fare il ct"

Jorge Almiron, tecnico dell'Atletico Nacional de Medellin, esce allo scoperto. "Mi sento pronto per allenare e per guidare la Seleccion". Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Ricardo Gareca, Matías Almeyda sono i nomi che sfidano Almiron che, però, a Radio Villa Trinidad ha spiegato di sentirsi pronto a fare il DT. "Mi sento pronto ma da qui a diventarlo... Sarebbe un privilegio così come lo è vedere il mio nome in lizza. Non ho contatti in corso ma a chiunque piacerebbe una simile opportunità".