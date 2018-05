Argentina, ancora gol per Lautaro in campionato e il Racing vince

Ancora in gol Lautaro Martinez nel successo del Racing Avellaneda, che vince sul campo dell'Estudiantes per 2-1 nel posticipo del 26° turno del campionato argentino. Il futuro giocatore dell'Inter si porta a 12 reti, terzo nella classifica marcatori dietro due uruguayani: Santiago Garcia (Godoy Cruz, 16 reti) e l'ex meteora dell'Inter Sebastian Ribas, oggi al Patronato e autore di 13 reti. In classifica il Racing sale in settima posizione avvicinandosi alla qualificazione in Copa Sudamericana.