Argentina, Caballero sulla papera con la Croazia: "Oltrepassato il limite"

Non è stata un'estate semplice per Willy Caballero. Il portiere del Chelsea e della Nazionale argentina ha parlato per la prima volta a TyC Sports dopo il grave errore al Mondiale contro la Croazia: "Ho commesso un errore giocando a calcio, succede a tutti noi giocatori. È accaduto a me, ma anche ad altri portieri presenti al Mondiale. Ho preso gol e, complice la sconfitta, quell'errore è diventato una catastrofe e siamo finiti fuori. Mi prendo le mie responsabilità, ma non è stata una mancanza di concentrazione. Non posso cambiare ciò che ho fatto, devo conviverci. Allo stesso tempo, però, non capisco perché sono stato così tanto criticato. È stato duro per me, ma soprattutto per la mia famiglia, con messaggi brutti e poco rispettosi. Penso che sia stato oltrepassato il limite".