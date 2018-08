Argentina, Di Maria e Otamendi hanno chiesto di non essere convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radio De La Red riferisce importanti novità per quanto concerne il nuovo corso dell'Argentina sotto la guida, ad interim, del neo-ct Lionel Scaloni. Secondo quanto si apprende dall'emittente sudamericana, infatti, dopo Lionel Messi sia Nicolas Otamendi che Angel Di Maria, due colonne della Seleccion, avrebbero fatto presente di non voler essere chiamati per le prossime partite. Presto sapremo se sarà una decisione definitiva o solamente temporanea.