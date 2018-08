Argentina, Icardi tornerà in nazionale. Con lui Dybala, Higuain in dubbio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un nuovo corso ancora tutto da scoprire in Argentina. Dopo il fallimento al Mondiale, l'Albiceleste tornerà in campo tra meno di un mese, il 7 settembre, contro Guatemala a Los Angeles. E, secondo TyC Sports, sempre ben informato sulle vicende della nazionale, uno dei perni della nuova selezione affidata a Lionel Scaloni sarà Mauro Icardi, il grande escluso di Russia 2018. L'ex Lazio punterà su di lui, su Paulo Dybala e Giovani Lo Celso. In porta invece ci saranno Franco Armani e il ritorno di Sergio Romero. Per quanto riguarda Gonzalo Higuain, invece, dovrà riconquistarsi la maglia nel corso di questa stagione. La sua prima al Milan.