Argentina-Messico, le formazioni ufficiali: Icardi in attacco con De Paul

© foto di Federico De Luca

Tra pochi minuti andrà in scena l'amichevole tra Argentina e Messico (allo stadio Malvinas Argentinas di Mendoza). In campo dal 1' nell'albiceleste l'interista Icardi, schierato in attacco con De Paul e Lamela. Queste le formazioni ufficiali:

ARGENTINA (3-4-2-1): Rulli, Kannemann, Funes Mori, Mercado, Acuna, Pereyra, Ascacibar, Meza, Lamela, De Paul, Icardi.

MESSICO (4-2-3-1): Corona, Arteaga, Alvares, Dominguez, Duenas, Gutierrez, Guzman, Aquino, Brizuela, Aguirre, Martin.