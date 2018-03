Argentina, Otamendi: "Senza Messi diventa tutto più difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Manchester City e della Nazionale argentina Nicolas Otamendi ha parlato così in zona mista dopo la vittoria in amichevole contro l'Italia: "L'importante è mantenere sempre il possesso palla, ma quando non c'è Messi diventa tutto più difficile. Leo attira sempre tanti avversari su di sé. Stiamo crescendo, ma dobbiamo ancora migliorare a livello difensivo". Messi ha dovuto infatti saltare la partita di ieri contro gli azzurri a causa di un affaticamento muscolare. Lo riporta diariouno.