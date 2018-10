Argentina, Scaloni: "Abbiamo bisogno dei gol di Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi è uno degli uomini nuovi su cui l'Argentina punta forte per ripartire dopo la delusione mondiale. Ne ha parlato anche il ct albiceleste ad interim, Lionel Scaloni: "Come ha detto nell'intervista di qualche giorno fa lui ha bisogno di segnare gol con l'Argentina, e noi abbiamo bisogno dei suoi gol. È un giocatore che stiamo aspettando, il fatto che giochi ci fa stare tranquilli perché prima non era al cento per cento e non si stava allenando. Ha fatto un grande sforzo per tornare, speriamo che domani giochi al massimo delle sue condizioni: per noi è importante".