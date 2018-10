Argentina, Scaloni: "Icardi deve riposare. Dybala aveva il mio permesso"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Guatemala, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato di alcuni giocatori del suo attacco, fra i quali Dybala e Icardi: "Dybala ha dovuto risolvere dei problemi personali, aveva il mio permesso. Ho ritenuto fosse più importante che li risolvesse piuttosto che raggiungere fin da subito il ritiro. Non giocherà contro il Guatemala, così come per Icardi che avrà più spazio con la Colombia. Sarà convocato con il Guatemala ma non scenderà in campo dall'inizio, la mia idea è quella di farlo riposare".