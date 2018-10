Argentina, Scaloni: "Messi non sarà convocato per le prossime gare"

© foto di Federico De Luca

Leo Messi non sarà convocato dall'Argentina del ct Scaloni per le amichevoli di ottobre contro Iraq e Brasile. La conferma arriva dallo stesso ct della Seleccion che spiega: "Ho parlato con Leo e pensiamo che la cosa migliore sia questa, cioè che non venga convocato. Siamo in una tappa particolare, certi ragazzi devono continuare ad indossare la maglia dell'Argentina per dimostrare le loro qualità. Questa è la cosa importante al momento".