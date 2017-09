Atlas, l'ex laziale Morrison ha un clausola legata al comportamento

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex giocatore della Lazio Ravel Morrison è finito in Messico e giocherà con l'Atlas. Il presidente del club di Guadalajara, Alberto de la Torre però ha spiegato che dovrà comportarsi in un certo come prevede il suo contratto: "Si avverte, vuole avere successo, ma se le cose andranno bene tornerà a casa sua. Ha le abilità di rovinare tutto e infatti ha avuto problemi quando era giovane", ha dichiarato il presidente rossonero.