Atletico Paranaense, il portiere usa il telefono nel corso del match

Lo smartphone è ormai diventato un oggetto di cui nessuno riesce a fare a meno e questa (triste) regola dei tempi moderni è stata confermata anche dal portiere dell'Atletico Paranaense Santos. Il numero uno classe '90, nel corso della partita persa contro l'Atletico Mineiro nella quarta giornata del Brasileirao, non è riuscito ad aspettare il termine della partita per controllare le notifiche del telefono, che ha raccolto accanto al palo nel corso del match sfoggiandolo in bella vista. Il giocatore si è difeso dichiarando che era un'operazione di marketing, ma le immagini che circolano sul web non fanno chiarezza del momento in cui è accaduto il fatto e dunque è difficilmente comprensibile il motivo reale del suo gesto.