Il Boca Juniors nella serata di ieri ha svolto il penultimo allenamento prima del Superclasico di domani contro il River Plate al Monumental, gara che assegnerà la Copa Libertadores dopo il 2-2 dell'andata in casa degli Xeneizes. Per l'occasione il club argentino ha aperto i cancelli della Bombonera riempiendo l'impianto in ogni settore, con 50mila persone a seguire l'allenamento. A metà sessione un tifoso ha invaso il campo col preciso intento di incontrare il proprio idolo Carlos Tevez, con l'Apache che lo ha accolto con un caloroso abbraccio nonostante l'intervento della polizia. Lo stesso Tevez ha donato la maglia da allenamento al tifoso, che in cambio gli ha regalato il suo cappellino. Un siparietto curioso, testimoniato dal video in calce che racconta bene l'atmosfera che si respirava all'interno dell'impianto del Boca Juniors.