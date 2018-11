Banfield, Crespo potrebbe sostituire Falcioni in panchina

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Radio La Red, l'ex attaccante di Parma, Lazio e Inter Hernan Crespo potrebbe essere il prossimo allenatore del Banfield in Argentina. L'attuale tecnico Julio Falcioni lascerà il suo ruolo di allenatore per entrare nella dirigenza, lasciando così spazio per il Valdanito.