Bielsa tratta col presidente del Talleres. Che è anche vice del Pachuca

© foto di Giacomo Falsini

Secondo l'edizione argentina di Fox Sports il futuro di Marcelo Bielsa potrebbe essere in Messico. El Loco infatti sta trattando con Andres Fassi, presidente del club argentino Talleres, ma pure vicepresidente dei messicani del Pachuca. Per questo non è ancora chiaro se resterà in patria o tenterà la nuoca avventura messicana dopo aver guidato Atlas e Club America.