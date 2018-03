Boca Jrs, Mas del Trabzonspor vuole tornare in Argentina a gennaio

© foto di Gaetano Mocciaro

Da qualche tempo il Boca Juniors sta tallonando Emmanuel Mas, difensore classe '89 già nel giro della Nazionale albiceleste. Molto presto il giocatore dovrebbe lasciare il Trabzonspor, club turco nel quale milita attualmente: Mas ha già fatto sapere, come riportano media turchi e argentini, di aver dato mandato al proprio agente per portarlo al Boca, club ad oggi in cima nella lista dei suoi desideri.