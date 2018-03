Boca Juniors, è fatta per il ritorno di Tevez: a giorni l'ufficialità

Il Boca Juniors e Carlos Tevez sono finalmente pronti a riabbracciarsi. Come riporta TyC Sports, a Madrid gli agenti dell'attaccante argentino avrebbero infatti trovato un accordo per la rescissione del proprio assistito con lo Shanghai Shenhua. Un passo decisivo per tornare a vestire la maglia degli Xeneizes. L'ufficialità è attesa dunque nei prossimi giorni.