Boca Juniors, i tifosi vogliono Riquelme presidente

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

I tifosi del Boca Juniors vogliono Juan Roman Riquelme come presidente. Dopo il suo addio al calcio giocato, lui stesso ha manifestato il desiderio di diventare il numero uno del club. Su uno dei muri vicino allo stadio del Boca, la Bombonera, i tifosi hanno scritto: Juan Roman 2019. Il prossimo anno infatti si terranno le elezioni per il nuovo presidente del Boca. In una recente occasione, Riquelme aveva detto. "Se prendo la responsabilità di diventare presidente spero che i tifosi mi diano tempo e che si possano vincere molti titoli".