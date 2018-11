Boca Juniors-River Plate, le ufficiali del Super Clásico: Tevez in panchina

È tutto pronto a "La Bombonera" per il Super Clásico tra Boca Juniors e River Plate, in campo per l'andata della finale di Copa Libertadores a partire dalle 20 (ora italiana). Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Boca Juniors (4-3-3): Rossi; Kara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; P. Perez, Barrios, Nandez; Villa, Abila, Pavon. All.: Barros Schelotto.

River Plate (5-3-2): Armani; Montiel, Maidana, Quarta, Pinola, Casco; Palacios, E. Perez; G. Martinez, Borré, Pratto. All: Biscay.