Boca Juniors, Schelotto: "Io al Betis? Non posso commentare una bugia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guillermo Barros Schelotto, attuale tecnico del Boca Juniors, è uno dei nomi che circolano in Spagna per la panchina del Real Betis, ma è lo stesso allenatore a smentire fortemente questa possibilità: "Non so da dove arrivano queste voci di mercato, non posso prendere in considerazione queste bugie né tanto meno chiunque ci creda".