Boca Juniors, Schelotto: "Questa finale si doveva giocare in Argentina"

L'allenatore del Boca Juniors Gullermo Barros Schelotto ha parlato così in conferenza stampa in vista del Super Clásico di domenica col River Plate: "Mi aspetto una partita più equilibrata, sono convinto che si sarebbe dovuta giocare 15 giorni fa. Non volevamo viaggiare in Europa, neanche il River lo voleva, ma adesso siamo qui e dobbiamo essere concentrati".

Sui tifosi: "Sono stati incredibili. Vogliamo vincere proprio per loro, perché hanno dimostrato tutto il loro amore nei nostri confronti. Li sentiamo vicini".

Su Tevez: "La sua esperienza in questo tipo di partite è molto importante, vediamo se giocherà dall'inizio o a gara in corso".

Sulla sicurezza: "Noi pensiamo a giocare. Boca e River hanno portato il calcio argentino a un livello altissimo, è un peccato che si debba parlare di sicurezza e non di calcio giocato".

Sul Bernabéu: "È uno scenario eccellente, ma come argentino mi fa male che abbiano deciso di svolgere questa partita fuori dal nostro Paese".