Boca Juniors, Tevez: "Infortunio in prigione? Non sono sciocco"

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ha smentito a TyC Sport la notizia che il suo ultimo infortunio sia arrivato a causa di una partitella giocata in carcere nel corso di una visita al fratello: "Non sono così sciocco da infortunarmi in prigione o giocando a golf. Mi sono fatto male lavorando in palestra. Mi piacerebbe essere in campo con i miei compagni di squadra perché è davvero un momento difficile. Sto facendo fatica a ritrovare la mia migliore forma ma l'ossessione di vincere con questa maglia mi tiene sulle spine".