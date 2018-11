Duro attacco del tecnico del Manchester United, José Mourinho, nei confronti di alcuni suoi giocatori. Intevenuto ai microfoni della TV spagnola Univision, lo Special One si riferisce a Shaw, Lingard, Rashford e Martial. sul terzino: "Luke Shaw ha un grandissimo potenziale, ma...

Spalletti: "Non ci siamo depressi dopo Bergamo. Ora gare decisive"

Muzzi: "Roma, occhio all' Udinese. I gol faranno bene a Schick"

Milan, respinto il ricorso per Higuain: salterà le sfide contro Lazio e Parma

Allegri non sottovaluta la SPAL: "In trasferta pericolosi. E molto fisici"

Roma, Di Francesco: "De Rossi e Perotti? Nessuna fretta. Santon ok"

Roma, Rugani a giugno ma solo per meno di 30 milioni

Atalanta, nome nuovo per la difesa: è lo slovacco Kruzliak

Fiorentina, Pjaca ha un mese di tempo per guadagnarsi il riscatto

Juve, Allegri sul mercato: "Richieste? Non saprei dove mettere i nuovi"

Roma, Monchi prova l'anticipo per Rabiot: obiettivo per gennaio

Roma, dall'Inghilterra: offerta United per Pellegrini già a gennaio

Serie A, live dai campi: Lazio, Leiva out: al suo posto c'è Badelj

Bologna, Fenucci: "Europa? Fatturiamo 40 milioni meno di chi è in lotta"

Juve, tante richieste per Kean. Ma prima dovrà arrivare il rinnovo

Dopo il suo ennesimo ritorno al Boca Juniors, potrebbero scorrere i titoli di coda sulla carriera di Carlos Tevez, attaccante argentino che in passato ha indossato la maglia della Juventus. Il fuoriclasse sta pensando al ritiro dopo il Superclasico di sabato in Libertadores, ultimo atto di una meravigliosa carriera che gli ha fatto vestire le maglie di Manchester City e United.

