Boca Juniors, Tevez si fa male giocando una partitella in carcere

Infortunio per Carlos Tevez e annesse polemiche in Argentina, circa le modalità. L'Apache, stando alle ricostruzioni del Clarin si sarebbe fatto male a seguito di una partitella tra amici in un carcere, dove l'ex Juventus era andato a far visita al fratello maggiore, Juan Alberto Martinez, condannato a 16 anni per aver assaltato un furgone blindato. A causa di questo inconveniente Tevez resterà out per almeno tre settimane.