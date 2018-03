Boca, l'amarezza di Tevez: "River campione ma mai superiore a noi"

Grande amarezza nelle parole di Carlos Tevez dopo la sconfitta nel Superclasico contro il River Plate che ha regalato la Supercopa ai Millionarios: "Sullo 0-1 eravamo convinti di pareggiare, ma nel nostro miglior momento hanno fatto anche il secondo. Il River ha semplicemente vinto su due errori nostri. Non ricordo una grande giocata da parte loro o un parata del nostro portiere. Il Boca ha giocato da Boca, ma purtroppo non è bastato. Non siamo riusciti a segnare e questa è l'unica cosa che conta, era una finale e non doveva andare così".