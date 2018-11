Finisce 1-1 al Benito Stirpe fra Frosinone e Fiorentina. Succede tutto nella ripresa, sblocca subito Benassi, risponde Pinamonti nel finale. PRIMO TEMPO BLOCCATO - Il primo tempo si era concluso sullo 0-0, con le due squadre che non erano state in grado di farsi male. Una prima...

Benevento, Il Sannio apre con Bucchi: "A Carpi per il riscatto"

Benevento, piccolo traguardo per Bucchi: a Carpi panchina numero 150

Palermo, Salvi: "Contro il Pescara non sarà gara che decide la stagione"

Gattuso fa la conta degli assenti: serve il suo tocco per rifare il Milan

Spezia, Marino: "Salerno campo difficile, non guardiamo la classifica"

Ascoli, Vivarini convoca 23 calciatori per il Padova: c'è Ardemagni

Cremonese, Rastelli: "Settimana positiva. Esordio in casa? Emozionante"

Salernitana, i 22 convocati di Colantuono per lo Spezia

Livorno, i 23 convocati di mister Breda per la Cremonese

Hellas, Grosso: "Dobbiamo rimetterci in carreggiata per tornare a vincere"

Lecce, Liverani: "Cosenza abituato a lottare, ritiro per recuperare"

Carpi, i convocati per il Benevento. Out Mokulu

Cremonese, i convocati per il Livorno. Out Paulinho e Radunovic

Cosenza, Braglia: "Lecce meglio in trasferta. D'Orazio e Bruccini ok"

Padova, i convocati di Foscarini per Ascoli. Torna Chinellato

Carpi, Castori: "Finale 2017 non conta, domani serve una vittoria"

Perugia, Bianco al 45': "Dobbiamo stare in guardia, sono fortissimi"

Cosenza, i convocati per il Lecce. Tornano D'Orazio e Bruccini

Hellas, Crescenzi in gruppo. Domani la partenza per Brescia

Secondo quanto riporta Ole , questa dovrebbe essere la probabile formazione del Boca Juniors per la finale d'andata della Copa Libertadores contro il River Plate.

