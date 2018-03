Boca, Tevez torna a casa: "Col cuore non me ne sono mai andato"

Carlos Tevez è tornato a casa. L'Apache è stato infatti presentato quest'oggi come nuovo acquisto del Boca Juniors, lo stesso club che aveva lasciato per firmare con lo Shanghai Shenhua appena un anno fa. Queste le parole di Tevez in conferenza stampa: "Torno al Boca per vincere la Copa Libertadores. Ormai mi mancano pochi anni in campo, voglio godermeli. Cina? L'importante è essere di nuovo qui, voglio divertirmi in questi due anni di contratto col Boca. A livello sentimentale non me ne sono mai andato. Fisicamente mi sento bene e sono pronto, ma spetterà al tecnico decidere quando schierarmi". Lo riporta il sito ufficiale degli Xeneizes.

#Pretemporada | Carlitos Tevez y @emmamasok fueron presentados por @TanoAngelici luego del entrenamiento en Cardales. "Quiero disfrutar", dijo el Apache en conferencia de prensa. 👉 No te pierdas las mejores frases en https://t.co/SJEMGRI5yD pic.twitter.com/CLh3pbChAr — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 9 gennaio 2018